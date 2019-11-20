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"Росстети" намерены вложить в энергопроекты в Чечне до 2024 года порядка 18 млрд рублей

В республике запланировали отремонтировать 5,2 тыс. км воздушных линий, 607 трансформаторных пунктов и 38 подстанций

ГРОЗНЫЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Компания "Росстети" планирует инвестировать в программу модернизации энергосетей Чечни порядка 18 млрд рублей до 2024 года. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

"Проектирование мы начинаем в этом году, только объем проектных работ будет равен примерно 1 млрд рублей. Завершим до 1 мая 2020 года. Объем инвестиций в строительно-монтажные работы, которые планируются по республике, составят порядка 18 млрд рублей. Надеемся, что это сумма полностью сбалансирует Чеченскую Республику на ближайшие 15-20 лет, по крайне мере, все основные проблемы она решает", - отметил Иванов, добавив, что программа уже направлена на согласование в правительство РФ.

По его словам, в рамках этой комплексной программы повышения надежности энергоснабжения жителей Чечни запланирован ремонт 5,2 тыс. км воздушных линий, 607 трансформаторных пунктов и 38 подстанций.

"Дополнительно 10,5 млрд рублей мы планируем потратить на программу снижения потерь, она включает в себя не только установку приборного парка населению или юридическим лицам, но и реконструкцию сетей. Это тоже инвестиции в цифровизацию", - сказал руководитель "Россети Северный Кавказ".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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