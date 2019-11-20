{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Васильев доложил Путину о проблемах с высокопроизводительными рабочими местами в Дагестане

По словам главы региона, трудности возникли из-за сокращения оборонного заказа

ТАСС, 20 ноября. Глава Дагестана Владимир Васильев доложил в среду президенту России Владимиру Путину о проблемах с высокопроизводительными рабочими местами в регионе из-за сокращения гособоронзаказа.

"Высокопроизводительные рабочие места - здесь у нас плохо. Во-первых, потому что мы приостановили пять проектов. Но еще один момент - это то, что сократился оборонный заказ", - отметил Васильев.

Глава Дагестана попросил президента дать поручение, чтобы потенциал тех предприятий, которые есть в регионе, использовался полностью.

Бюджет на следующий год

Также Владимир Васильев доложил Владимиру Путину, что бюджет региона в следующем году будет "лучше", чем в 2019-м.

"Сейчас готовимся к принятию бюджета на следующий год, - отметил он. - Бюджет будет лучше".

По его словам, бюджет региона в 2019 году превысил 130 млрд рублей благодаря федеральной помощи и работе по сокращению теневого оборота, в том числе борьбе с коррупцией.

Васильев добавил, что в развитие инфраструктуры региона, связанной с водоснабжением, было вложено около 1,9 млрд рублей.

"В 41 районе мы восстановили те объекты, которые были брошены, - пояснил он. - В результате у нас у более 500 тысяч человек улучшится водоснабжение".

В новость были внесены изменения (18:47 мск) - добавлена информация о бюджете на следующий год.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияДагестан
Реклама на ТАСС
Мэр Пензы предложил изменить процесс испытаний теплосетей после ДТП с двумя погибшими
Сейчас межведомственная комиссия проводит дополнительное обследование теплосетей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС