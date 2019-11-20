Васильев доложил Путину о проблемах с высокопроизводительными рабочими местами в Дагестане

ТАСС, 20 ноября. Глава Дагестана Владимир Васильев доложил в среду президенту России Владимиру Путину о проблемах с высокопроизводительными рабочими местами в регионе из-за сокращения гособоронзаказа.

"Высокопроизводительные рабочие места - здесь у нас плохо. Во-первых, потому что мы приостановили пять проектов. Но еще один момент - это то, что сократился оборонный заказ", - отметил Васильев.

Глава Дагестана попросил президента дать поручение, чтобы потенциал тех предприятий, которые есть в регионе, использовался полностью.

Бюджет на следующий год

Также Владимир Васильев доложил Владимиру Путину, что бюджет региона в следующем году будет "лучше", чем в 2019-м.

"Сейчас готовимся к принятию бюджета на следующий год, - отметил он. - Бюджет будет лучше".

По его словам, бюджет региона в 2019 году превысил 130 млрд рублей благодаря федеральной помощи и работе по сокращению теневого оборота, в том числе борьбе с коррупцией.

Васильев добавил, что в развитие инфраструктуры региона, связанной с водоснабжением, было вложено около 1,9 млрд рублей.

"В 41 районе мы восстановили те объекты, которые были брошены, - пояснил он. - В результате у нас у более 500 тысяч человек улучшится водоснабжение".

В новость были внесены изменения (18:47 мск) - добавлена информация о бюджете на следующий год.