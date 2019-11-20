Обнаруженная на Кубани в выгребной яме девочка находится в реанимации

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Ушиб головного мозга диагностировали у 9-летней девочки, обнаруженной в выгребной яме в хуторе Родниковском Новокубанского района на Кубани. Девочка пропала во время прогулки. Сейчас она находится в реанимации. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края в среду.

"Бригадой скорой медицинской помощи девочка госпитализирована в реанимационное отделение Детской краевой клинической больницы г. Краснодара с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ссадины мягких тканей головы и туловища", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что прокуратура региона проводит проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело о покушении на убийство в хуторе Родниковском Краснодарского края 9-летней девочки. Полицейский обнаружил ее в выгребной яме на территории местного дома культуры с телесными повреждениями.