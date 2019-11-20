Окружной центр по подготовке волонтеров Победы открылся в Нижнем Новгороде

ТАСС, 20 ноября. Координационный центр Приволжского федерального округа (ПФО) по подготовке волонтеров для участия в мероприятиях к 75-летию Победы открылся в среду в Нижнем Новгороде. Центр займется набором и обучением добровольцев. Об этом сообщила журналистам руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова в ходе посещения Нижнего Новгорода.

"Сегодня мы открыли уже седьмой в России окружной центр. Он станет точкой притяжения волонтеров всего ПФО, займется набором волонтеров, их обучением и подготовкой. Помимо знаний по основам волонтерской деятельности, специфике работы на тех или иных мероприятиях, программа подготовки добровольцев будет содержать блок вопросов по истории Великой Отечественной войны. Кроме того, каждый волонтер сможет узнать о том, как восстановить свое семейное древо, как найти информацию о родственниках, которые воевали в годы войны", - отметила Амельченкова.

Окружной центр планирует подготовить в ПФО более 15 тыс. волонтеров к празднованию 75-летия Победы. Добровольцы будут не только помогать в проведении крупных мероприятий, но и знакомить молодежь с историей Великой Отечественной войны, заботиться о ветеранах и помогать в архивной работе.

По словам Амельченковой, обучение будет доступно с февраля 2020 года. Подать заявку на его прохождение можно на сайте движения "Волонтеры Победы".

Окружные центры подготовки добровольцев определены по результатам конкурса, который члены движения "Волонтеры Победы" и Росмолодежь провели в марте-апреле 2019 года. Для размещения центров выбраны восемь регионов.

Помимо Нижнего Новгорода, центры открылись в Алтайском крае, Курской, Волгоградской, Ленинградской и Сахалинской областях, Кабардино-Балкарии. До конца 2019 года еще один центр начнет работу в Ханты-Мансийском автономном округе.