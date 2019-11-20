В Чечне к новому году построят 20 новых домов для нуждающихся семей

ГРОЗНЫЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Чечни к новому году построят 20 новых домов для семей, проживающих в жилых бараках в селе Кади-Юрт, сообщил в среду глава региона Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"На окраине села вдоль железной дороги расположены пять жилых бараков, построенных еще в 1895 году. В них ютятся 20 семей, в которых есть инвалиды и сироты. Ознакомившись с ситуацией, я дал поручение до нового года построить комфортабельные дома 20 семьям в Кади-Юрте, а здесь снести все бараки и очистить местность. Уверен, что до наступления 2020 года все семьи справят новоселье и обретут достойное новое жилье со всеми удобствами", - написал Кадыров.

Он отметил, что недавно в этих бараках произошел пожар, в результате которого четыре семьи остались без крова и имущества, еще три продолжают жить в сгоревшем здании, приспособив его под жилье. "Картина удручающая. Такого в нашей республике быть не должно. Ранее мы во всех районах провели субботники, построили целые поселки для тех, кто проживал в ветхом и аварийном жилье", - добавил глава Чечни.

В этом году по поручению Кадырова также в Грозном открыли реконструированный поселок Орци-Мохк. За три месяца в населенном пункте были построены детские площадки, асфальтированы дороги, проведены линии газопровода и водопровода, завершен капитальный ремонт мечети, 35 домов, 23 коттеджей и более 40 частных домов.