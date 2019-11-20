Проблемы в сфере градостроительства Дагестана обсудили на втором урбанфоруме в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 20 ноября. /ТАСС/. Международный урбанистический форум "Проектируя будущее" начался в среду в историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале. Он продлится два дня. Участники главного мероприятия форума - пленарной сессии "Устойчивое архитектурное развитие городов в неустойчивой реальности" - обсудили задачи и проблемы в сфере градостроительства Дагестана.

Участие в сессии приняли председатель правительства Дагестана Артем Здунов, глава комитета по архитектуре и градостроительству региона Незир Гусейнов, мэр Дербента Хизри Абакаров, вице-президент Международной академии архитектуры, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, а также российские и зарубежные эксперты.

В мероприятиях форума сделают акцент на реальные кейсы изменения городской среды, анализ эффективных методик и вопросы масштабирования апробированных решений.

"Мы проводим этот форум уже во второй раз. Для нас очень приятно, что нас стали посещать ведущие международные эксперты. И те проекты, которые мы предлагаем для рассмотрения, они носят уже не только идейный характер, это уже прикладной характер. Мы говорим о проектах, которые реализуются в конкретных городах", - сказал Здунов.

Он отметил, что во вторник подвели итоги открытого международного конкурса по разработке мастер-плана Дербента, мэр которого "очень внимательно относится к этому вопросу, понимая, что никакое экономическое развитие, привлечение инвесторов невозможно без подготовки инфраструктуры города, его архитектуры, его понимания со стороны людей".

"Такую же работу мы проводим со всеми мэрами городов и главами муниципальных районов. Мы считаем, что именно в нашей республике мы можем четко показать, как сочетать национальные традиции и современность в архитектуре, в возводимых объектах, прекрасно понимая, что есть определенные проблемы, связанные с несанкционированными застройками. Но для нас самое важное сейчас, чтобы застройка наша носила национальный характер, была понятна людям, и при этом все современные мировые тенденции нашли бы здесь свое отражение", - сказал глава правительства республики.

Восстановление институтов

Сейчас в Дагестане, по словам Здунова, "активно восстанавливаются все институты проектной деятельности, архитектуры".

"Мы начали с документации. В любом строительстве большое значение имеет вопрос земельных отношений, свободы земельных участков от прав третьих лиц. Все эти вопросы мы тщательно взвешиваем при реализации современных проектов, учитывая мнение людей", - отметил Здунов.

Как рассказал Гусейнов, при формировании любого градостроительного плана власти Дагестана исходят из того, что в каждом из 10 городов региона необходимо выделить историческую часть.

"Дербент - это город с богатой историей и культурой, в нем таковая есть, а в остальных наших городах отсутствует историческая часть. И одна из наших задач - выделение исторической части городов с тем, чтобы передать последующим поколениям именно центральную часть городов, сохранив и приумножив теми архитектурными традициями, которые есть в республике. При этом мы применяем современные технологии международного уровня", - сообщил главный архитектор Дагестана.

Комплексный подход

Мэр Дербента отметил, что в вопросах градостроительства и архитектуры "в любом городе в первую очередь должен быть комплексный подход, а потом нужно людям объяснять, что хотите сделать и что это все делается для них". "Я считаю, что, если будет именно комплексный подход, и люди увидят это, они сами с удовольствием пойдут на встречу", - сказал Абакаров, добавив, что в этом вопросе "будущее за молодыми архитекторами".

Вице-президент Международной академии архитектуры Боков отметил, что сейчас отмечается возрождение интереса к городу и национальному пространству, и Дагестан "мог бы принять внутреннее законодательство, позволяющее разрабатывать документы, касающиеся пространства всей республики".

На сессии также выступили партнер и директор по проектам голландского бюро West 8 Мартин Бивенга, директор по проектам Groupe Huit Гийом Жосс и основатель студии Orchestra Design Эдуард Моро. Во второй день форума в рамках направления "Архитектурные истории" планируется выступление основателя архитектурного бюро "Рождественка" Наринэ Тютчевой, руководителя архитектурной мастерской "Гинзбург аркитектс" Алексея Гинзбурга и др.

"Всего в рамках второго международного урбанистического форума запланировано более 20 мероприятий", - сообщил ТАСС представитель организатора форума.

Организаторами форума являются правительство Дагестана, комитет по архитектуре и градостроительству региона, администрация Дербента, благотворительный фонд "Я люблю Дербент" при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа. Оператором и программной дирекцией форума выступает Агентство стратегического развития "Центр".