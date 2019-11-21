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"Якутия" доставила пассажиров в Якутск резервным бортом из-за неполадки в Bombardier

Самолет прибыл в Якутск в 20:34 по местному времени

ЯКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Якутия" доставила резервным бортом в Якутск пассажиров из Среднеколымска, где были обнаружены неполадки у другого самолета Bombardier, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

По данным авиакомпании, самолет Bombardier DASH Q-300 прибыл из Якутска в Среднеколымск и должен был лететь обратно.

"Во время подготовки к вылету борта из аэропорта Среднеколымска обратно в город Якутск, после запуска двигателей, пилотами была обнаружена неисправность в системе закрылок. Из Якутска был отправлен резервный борт Bombardier Dash Q-300 с техническим составом для устранения неисправности. Пассажиры, следовавшие из г. Среднеколымск вылетели в пункт назначения на резервном воздушном судне", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что самолет прибыл в Якутск в 20:34 местного времени (14:34 мск).

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