Источник: обвиняемый в убийстве стюардессы в отеле Енин признан вменяемым

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Эксперты из института имени В. Сербского признали вменяемым Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве. Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, экспертиза также установила у обвиняемого расстройство личности и импульсивное поведение.

"Заключением психиатрической комиссии экспертов Енин признан склонным к аффективному состоянию, специалисты диагностировали у него расстройство личности и импульсивное поведение. Вместе с тем он признан вменяемым, в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, признаков временного психического расстройства у него врачами не обнаружено, и в применении принудительных мер медицинского характера он не нуждается", - рассказал собеседник агентства.

Адвокат обвиняемого Андрей Мишонов в свою очередь подтвердил ТАСС информацию о результатах экспертизы, но заявил, что заключение судмедэкспертов "противоречивое и неясное", "в связи с чем необходимо назначить повторную либо дополнительную экспертизу". "Следователю необходимо допросить экспертов для разъяснения их заключения, вопрос о наличие аффекта в действиях Енина так и остался в подвешенном состоянии и до конца комиссией экспертов не разрешен в ту или иную сторону", - пояснил адвокат.

Мишонов ранее заявил ТАСС, что экспертам в области психиатрии в рамках расследования уголовного дела необходимо проверить Енина на вменяемость в момент совершенного им деяния и провести стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. По его словам, обвиняемый испытал эмоциональный взрыв на почве ревности, обнаружив переписку в телефоне своей возлюбленной. После чего уже не контролировал свои действия.

Мобильные телефоны стюардессы Альбины Мухаметзяновой и его подзащитного, по словам адвоката, следствию обнаружить не удалось. Кроме того, отметил адвокат, его подзащитный перенес в девятилетнем возрасте травму головы, "в связи с чем в момент совершения преступления мог находиться в состоянии аффекта".

Щербинский суд Москвы отправил в СИЗО Енина в середине июля. Три месяца после ареста он проходил лечение в одном из филиалов психиатрической больнице при ФСИН России, где врачи диагностировали Енину шизоидное расстройство личности. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Как сообщали в МВД, задержанный дал признательные показания и заявил, что убийство произошло во время ссоры. При задержании он попытался оказать сопротивление и выхватить табельное оружие у одного из полицейских, но после предупредительного выстрела сотрудника полиции сдался. Тело девушки с признаками насильственной смерти в виде асфиксии было обнаружено в номере отеля Vnukovo Village в Новой Москве, она оказалась стюардессой одной из авиакомпаний.