{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: обвиняемый в убийстве стюардессы в отеле Енин признан вменяемым

Адвокат обвиняемого Андрей Мишонов заявил, что заключение судмедэкспертов "противоречивое и неясное", поэтому необходима повторная экспертиза

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Эксперты из института имени В. Сербского признали вменяемым Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве. Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, экспертиза также установила у обвиняемого расстройство личности и импульсивное поведение.

"Заключением психиатрической комиссии экспертов Енин признан склонным к аффективному состоянию, специалисты диагностировали у него расстройство личности и импульсивное поведение. Вместе с тем он признан вменяемым, в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, признаков временного психического расстройства у него врачами не обнаружено, и в применении принудительных мер медицинского характера он не нуждается", - рассказал собеседник агентства.

Адвокат обвиняемого Андрей Мишонов в свою очередь подтвердил ТАСС информацию о результатах экспертизы, но заявил, что заключение судмедэкспертов "противоречивое и неясное", "в связи с чем необходимо назначить повторную либо дополнительную экспертизу". "Следователю необходимо допросить экспертов для разъяснения их заключения, вопрос о наличие аффекта в действиях Енина так и остался в подвешенном состоянии и до конца комиссией экспертов не разрешен в ту или иную сторону", - пояснил адвокат.

Мишонов ранее заявил ТАСС, что экспертам в области психиатрии в рамках расследования уголовного дела необходимо проверить Енина на вменяемость в момент совершенного им деяния и провести стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. По его словам, обвиняемый испытал эмоциональный взрыв на почве ревности, обнаружив переписку в телефоне своей возлюбленной. После чего уже не контролировал свои действия.

Мобильные телефоны стюардессы Альбины Мухаметзяновой и его подзащитного, по словам адвоката, следствию обнаружить не удалось. Кроме того, отметил адвокат, его подзащитный перенес в девятилетнем возрасте травму головы, "в связи с чем в момент совершения преступления мог находиться в состоянии аффекта".

Щербинский суд Москвы отправил в СИЗО Енина в середине июля. Три месяца после ареста он проходил лечение в одном из филиалов психиатрической больнице при ФСИН России, где врачи диагностировали Енину шизоидное расстройство личности. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Как сообщали в МВД, задержанный дал признательные показания и заявил, что убийство произошло во время ссоры. При задержании он попытался оказать сопротивление и выхватить табельное оружие у одного из полицейских, но после предупредительного выстрела сотрудника полиции сдался. Тело девушки с признаками насильственной смерти в виде асфиксии было обнаружено в номере отеля Vnukovo Village в Новой Москве, она оказалась стюардессой одной из авиакомпаний.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Глава Коми потребовал доработать план развития Воркуты и Инты
Сергей Гапликов поручил представить ему доработанный документ до первого декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС