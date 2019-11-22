На Ставрополье медалью "Материнская слава" наградили 57 женщин

ПЯТИГОРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Торжественное награждение многодетных матерей медалью "Материнская слава" прошло в Ставрополе. Медали получили более 50 женщин, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения региона.

"В зале торжеств многодетных матерей со всего края наградили медалью "Материнская слава", мероприятие посвящено празднованию Дня матери", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, медаль I степени положена тем, у кого десять и более детей. В этом году их получили две матери.

"Медалью II степени награждаются матери, у которых семь, восемь или девять детей. В этом году их 13. Медали III степени предназначены для матерей у кого пятеро или шестеро детей. В этом году - 42 женщины", - отмечается в сообщении.

Медаль "Материнская слава" учреждена в 2008 году по инициативе Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Медалью награждаются многодетные матери, постоянно проживающие на территории края не менее 10 последних лет, родившие и достойно воспитавшие пятерых и более детей, при достижении младшим ребенком 8-летнего возраста. За все время существования награды ею награждены 1119 многодетных матерей. Также при награждении многодетной матери выплачивается единовременное денежное пособие.