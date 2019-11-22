Два из 10 проблемных объектов долевого строительства в Бурятии будут сданы через 3 месяца

УЛАН-УДЭ, 22 ноября. /ТАСС/. Два из десяти проблемных объектов долевого строительства в Бурятии будут сданы через три месяца, сообщил ТАСС глава республики Алексей Цыденов.

На проблему обманутых дольщиков обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в сентябре. В пятницу в Чите на межведомственном совещании заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев сообщил, что наибольшее число обманутых дольщиков на Дальнем Востоке (1,5 тыс. человек) приходится на Бурятию (550 человек).

"Буквально на этой неделе завершено строительство еще одного дома - ключи от 59 квартир будут скоро переданы жителям. Всего на сегодняшний день 10 проблемных объектов, два из них мы рассчитываем завершить в ближайшие три месяца, по двум объектам есть дорожные карты, еще по шести продолжается работа", - сказал Цыденов.

Он добавил, что с недобросовестными застройщиками работу ведут, в том числе правоохранительные органы. По данным республиканской прокуратуры, в 2018 году и за неполный 2019 год в сфере долевого строительства жилья выявлено 305 нарушений законодательства, к типичным нарушениям относятся случаи несоблюдения застройщиками сроков сдачи объекта, неуведомление граждан о таком переносе. Кроме того, выявлялись случаи незаконного отчуждения жилых помещений третьим лицам, хищений, осуждены руководители ООО "Зодчий", "Век плюс", "Домстройкомплект". Следственными органами Бурятии расследуется пять уголовных дел о преступлениях в этой сфере.

"В настоящее время в республике продолжается работа по восстановлению прав дольщиков. По моей инициативе в марте 2017 года была создана комиссия при правительстве Бурятии, в состав которой вошли представители федеральных и региональные органы исполнительной власти, застройщики и инициативные группы дольщиков, - отметил Цыденов. - Благодаря слаженной работе с момента создания комиссии по сегодняшний день ключи от квартир получили 663 дольщика: 471 в 2017-2018 годах, 192 дольщика - с начала 2019 года".

В октябре сообщалось, что планируется создать региональный фонд поддержки дольщиков, это даст возможность привлечь деньги из федерального бюджета на завершение долгостроев, застройщики которых признаны банкротами, учредителем фонда станет Минстрой республики. "Планируется, что фонд начнет работу в 2020 году", - уточнили ТАСС в министерстве.