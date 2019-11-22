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Петербург привлек 120 млн рублей из федерального бюджета на создание трех газовых заправок

Их планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Петербурга привлекли 120 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на строительство трех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

"Впервые средства из резервного фонда правительства Российской Федерации привлечены на развитие рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге. Межбюджетный трансферт в размере 120 млн рублей будет направлен на компенсацию затрат на строительство трех АГНКС, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2019 году. Это объекты на улице Фучика, Казанской дороге в Пушкине и заправка в поселке Петро-Славянка", - говорится в сообщении.

Сейчас в Петербурге работает шесть газовых заправок, эксплуатируется 163 газомоторных автобуса, 14 единиц уборочной техники, семь единиц специального грузового транспорта. К 2023 году городом запланировано увеличение до 400 единиц техники, работающей на компримированном природном газе.

В октябре этого года на Петербургском международном газовом форуме правительство города и ПАО "Газпром" подписали план мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива в городе. Согласно документу, к 2023 году в Санкт-Петербурге будет работать 25 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Общий объем потребления компримированного природного газа на транспорте вырастет до 48,4 млн кубометров в год. На природное топливо планируется перевести 1,6 тыс. легковых и 450 грузовых автомобилей, а также 100 автобусов.

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РоссияСанкт-Петербург
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