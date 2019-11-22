В Ингушетии впервые пройдет выставка священных реликвий пророка Мухаммеда

МАГАС, 22 ноября. /ТАСС/. Выставка священных реликвий пророка Мухаммеда впервые пройдет в Ингушетии в честь священного для мусульман месяца Раби уль-Авваль, в который родился пророк. Также выставка приурочена к 25-летнему юбилею Сунженского исламского института, говорится в сообщении пресс-службы министерства по национальной политике и делам религий республики.

"В Белой мечети в Сунже в течение трех дней с 25 по 28 ноября впервые будет проходить выставка священных реликвий пророка Мухаммада, на ней будет представлено 11 реликвий, принадлежавших пророку, членам его семьи и сподвижникам. Дагестанский гуманитарный исламский институт по случаю 25-летнего юбилея Сунженского исламского института и в честь священного месяца Раби уль-Авваль подарит уникальную возможность жителям Ингушетии увидеть воочию священные реликвии", - говорится в сообщении.

Также 25 ноября к 25-летию Сунженского исламского института Ингушетии пройдет международная научно-практическая конференция.

"На конференции поднимут такие темы, как роль высшего образования в развитии исламского образования в России, ценности ислама как основа духовно-нравственного развития молодежи, усиление патриотического воспитания и формирования гражданской идентичности у студентов мусульманских учебных заведений. Организаторами конференции выступают: исламский институт Сунжи, совет по исламскому образованию, при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования", - уточняют в ведомстве.

Мухаммед - арабский проповедник единобожия, основатель и центральная фигура исламской религии, пророк мусульман. Согласно исламскому вероучению, Аллах ниспослал Мухаммеду священное писание - Коран.

Раби уль-Авваль - третий месяц мусульманского календаря. В этот месяц мусульмане отмечают день рождения пророка Мухаммеда.