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Первый в Ингушетии филиал компании по продаже пестицидов и семян откроют в 2020 году

Это позволит повысить урожайность в регионе и улучшить качество почвы

МАГАС, 22 ноября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Ингушетии подписало соглашение с компанией "Щелково Агрохим", которая производит и продает пестициды, агрохимикаты и семена. Документ предполагает создание в 2020 году представительства компании на территории республики, рассказал ТАСС главный агроном ГБУ "Служба сельскохозяйственного консультирования" при Минсельхозе Ингушетии Хасан Кодзоев.

"На 26-й Международной сельскохозяйственной выставке "ЮГАГРО-2019" Минсельхоз заключил соглашение с АО "Щелково Агрохим", которое предполагает открытие в Ингушетии представительства компании. Мы уже начали работу по его созданию, готовим базу и склады, в начале 2020 года представительство уже будет открыто. Склады будут располагаться в нескольких районах региона для удобной логистики", - сказал Кодзоев, добавив, что ранее таких представительств в регионе не было.

По его словам, открытие представительства позволит повысить урожайность в регионе и улучшить качество почвы. "Представительство будет предоставлять ингушским сельскохозяйственникам пестициды, удобрения, семена зерновых, зернобобовых культур, овощей по привлекательной цене, но самое главное, что продукция будет предоставляться сельхозтоваропроизводителям в рассрочку под урожай. Это даст толчок в развитии по направлениям семеноводства, продуктивности, качества и количества урожая", - добавил собеседник агентства.

Кодзоев отметил, что сам он будет работать консультирующим агрономом в представительстве компании, специалисты которого будут сопровождать весь процесс работы сельхозтоваропроизводителей региона.

"Это будет интенсивная комплексная технология производства - от улучшения почвы, до получения урожая. Мы уменьшим площадь, пораженную сорняками, к примеру амброзия растет на почти 30 тыс. га территории сельскохозяйственных земель, а комплексное применение мер позволит решить эту проблему. Сейчас, в зимний период, когда сельхозтоваропроизводители особо ничем не заняты, мы подготовим всю документацию по предприятиям, составим список всего, что каждому из них необходимо и будем помогать развивать отрасль", - сказал Кодзоев.

Выставка "Югагро" проходит в Краснодаре 19-22 ноября, в ее работе принимают участие более 700 компаний из 35 стран мира.

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