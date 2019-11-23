Васильев: стоимость автомобильного обхода вокруг Дербента может достичь 50 млрд рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Стоимость строительства автомобильного обхода вокруг дагестанского города Дербента может составить до 50 млрд рублей, сообщил журналистам в субботу глава республики Владимир Васильев.

"Мы немало делаем в Дербенте, он у нас сейчас идет как пилотный, но нам сейчас важно сделать обход Дербента. Думаем, решаем, на это нужны большие средства. Обход, я думаю, может стоить до 50 млрд рублей", - сказал он на площадке съезда партии "Единая Россия" в Москве.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики весной 2019 года стоимость проекта оценивали приблизительно в 40 млрд рублей. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы, завершить их планируется в 2020 году. Протяженность дороги может составить 32 км. Власти отмечали, что строительство обхода даст новые возможности в автомобильном сообщении для жителей республики и с точки зрения развития бизнеса.

Съезд "Единой России" прошел в Москве на ВДНХ, в нем приняли участие около 2 тыс. человек. На съезде обсуждалось участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.