{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XIX съезд "Единой России"

Васильев: стоимость автомобильного обхода вокруг Дербента может достичь 50 млрд рублей

Протяженность дороги может составить 32 км

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Стоимость строительства автомобильного обхода вокруг дагестанского города Дербента может составить до 50 млрд рублей, сообщил журналистам в субботу глава республики Владимир Васильев.

"Мы немало делаем в Дербенте, он у нас сейчас идет как пилотный, но нам сейчас важно сделать обход Дербента. Думаем, решаем, на это нужны большие средства. Обход, я думаю, может стоить до 50 млрд рублей", - сказал он на площадке съезда партии "Единая Россия" в Москве.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики весной 2019 года стоимость проекта оценивали приблизительно в 40 млрд рублей. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы, завершить их планируется в 2020 году. Протяженность дороги может составить 32 км. Власти отмечали, что строительство обхода даст новые возможности в автомобильном сообщении для жителей республики и с точки зрения развития бизнеса.

Съезд "Единой России" прошел в Москве на ВДНХ, в нем приняли участие около 2 тыс. человек. На съезде обсуждалось участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияСеверный КавказСКФОДагестанXIX съезд "Единой России"
Реклама на ТАСС
Ростех представил городской электромотоцикл Калашникова на "Проектории" в Ярославле
Максимальная скорость электромотоцикла Caf Racer - не менее 100 км/ч, время зарядки его аккумулятора составляет до восьми часов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС