Ростех представил городской электромотоцикл Калашникова на "Проектории" в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Ростех представил разработанный его дочерним концерном "Калашников" прототип городского электромотоцикла на форуме профессиональной навигации "Проектория", который открылся в субботу в Ярославле.

"Идет создание электроавтомобилей, электромотоциклов как перспективных видов транспорта. Мы привезли сюда прототип электромотоцикла - это городской мотоцикл с электрическим двигателем мощностью до 50 кВт, литий-ионными аккумуляторами, которые созданы концерном "Калашников". Участникам форума будет рассказана технологическая цепочка, как идет создание продукта. Ребята могут увидеть реальный продукт, который создается для российского рынка", - рассказал ТАСС руководитель проектов концерна "Калашников" Григорий Новиков.

Максимальная скорость электромотоцикла Caf Racer - не менее 100 км/ч. Запас хода зависит от емкости батареек и может достигать 100 км. Время зарядки аккумулятора составляет до восьми часов. Мотоцикл может работать при температуре от 0 до плюс 40 градусов.

"Этот мотоцикл пока в подготовке, в испытании. Здесь мы представили разработку. Технически у него масса преимуществ - это бесшумный мотоцикл, он имеет очень хорошую динамику, управляемость. Я думаю, что модель будет востребована, это мы уже видим по тому, как дети проявляют к нему интерес", - сказал Новиков.

Он не уточнил, когда может начаться серийное производство мотоцикла.

Ростех является куратором команд старшеклассников на "Проектории". По словам Новикова, на площадке форума дети под руководство экспертов смогут создать продукт по образу уже существующих разработок. "Они поймут спектр профессий, задач, объем знаний, которые необходимо иметь. Даже если они будут работать не в Ростехе, то основные принципы создания продукта останутся и будут использованы", - сказал Новиков.

О форуме

Всероссийский форум "Проектория" проводится в Ярославле с 2013 года. Мероприятие собирает одаренных детей и подростков со всей страны, оно проходит под патронажем президента России. В этом году форум проходит с 23 по 26 ноября, он собрал более 500 школьников, 120 педагогов и представителей 50 компаний и вузов.