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В Нижегородской области горит склад с продуктами на площади 800 кв. м

Информация о погибших и пострадавших не поступала

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Продуктовый склад горит в Нижегородской области на площади 800 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в воскресенье.

"В городе Кулебаки по адресу: улица Войкова, дом 3/21 произошел пожар на складе для хранения продуктов. В 19:45 пожар локализован на площади 800 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, склад горит по всей площади. Информация о погибших и пострадавших не поступала. К тушению пожара привлечены 19 человек и шесть единиц техники.

Теги
Нижегородская область
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