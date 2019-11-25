В большинство регионов России вернется аномальное тепло

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Аномальное для ноября потепление вернется в большинство регионов России в середине недели, теплый период наступит даже в Сибири и на юге Урала, где до сих пор показатели были ниже нормы на 15 градусов. Об этом ТАСС сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Постепенно положительные аномалии будут охватывать всю территорию России. Всю прошлую неделю, например, было очень холодно в южной половине Урала, западной Сибири, средней Сибири, южной Сибири. Температуры достигали значений минус 25-30 градусов, что ниже нормы на 15 градусов. Очень холодно было. Но постепенно, к середине недели, температурный фон будет выше нормы даже там. Такое небольшое возвращение тепла", - сообщил он.

Но тепло продлится недолго. Уже в начале декабря прогнозируются очередные колебания температуры, отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что зимой температура ожидается около и выше нормы в большинстве регионов.