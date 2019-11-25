В Якутии ввели мост, открывающий круглогодичное движение на участке дороги "Вилюй"

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Мостовой переход через реку Марха на западе Якутии, открывающий круглогодичное транспортное сообщение на 756-м километре федеральной автодороги "Вилюй", ввели в эксплуатацию в понедельник в Нюрбинском районе республики. Об этом ТАСС сообщили ТАСС в пресс-службе Управления автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Росавтодора.

"С вводом в эксплуатацию мостового перехода удалось ликвидировать паромную переправу в летнее время (ледовую - в зимнее). Это позволит обеспечить круглогодичное движение на данном участке дороги. Общая протяженность участка с подходами составляет более 6 км. При строительстве использовано более 4 тыс. т металлоконструкций, которые обработаны антикоррозийными материалами", - рассказали в пресс-службе, пояснив, что движение через реку Марха соединяет населенные пункты Нюрбинского района.

В открытии мостового перехода приняли участие глава Якутии Айсен Николаев, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Александр Васильев, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользования Егор Борисов.

Мост через Марху является одним из важнейших объектов не только для Якутии, но и всего Дальнего Востока, считает глава Нюрбинского района республики Алексей Иннокентьев. "Весной и осенью часть территории Нюрбинского района на значительный срок оказывалась отрезанной от остальной части района. Ввод в эксплуатацию Мархинского моста сделал ближе населенные пункты, доступнее путь к столице нашей республики, а всех нас - еще ближе друг к другу", - сказал ТАСС глава района, отметив, что мост позволит развивать новыми темпами экономику и социальную сферу района, повысить уровень жизни.

Протяженность моста - свыше 560 м, инвестиции в строительство составили 4,7 млрд рублей. Строительство началось в 2015 году. Объект построен в условиях вечной мерзлоты и на сегодня является самым большим мостом в Якутии. Генподрядчиком проекта является компания "Сибмост". Заказчиком выступила структура Росавтодора - Упрдор "Вилюй".

"Вилюй" - проектируемая автомобильная дорога федерального значения, которая должна соединить Иркутскую область и Якутию. Предполагается, что маршрут трассы будет проходить из Тулуна Иркутской области через Братск, Усть-Кут, Мирный с конечной точкой в Якутске. Длина трассы составит до 3 тыс. км. Сейчас существуют участки будущей трассы от Тулуна до Усть-Кута, от Мирного до Якутска, остальные участки - преимущественно по зимникам.