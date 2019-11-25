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В Железноводске в День инвалидов пройдет инклюзивный фестиваль

В городе проживают более 2 тыс. жителей с ограниченными возможностями здоровья

ПЯТИГОРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Фестиваль "Мы вместе", посвященный международному Дню инвалидов, 3 декабря пройдет в Железноводске Ставропольского края. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба городской администрации.

"3 декабря в городе-курорте состоится масштабный инклюзивный форум, на который приглашены жители Кавказских Минеральных Вод, имеющие ограничения по здоровью", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках фестиваля будут открыты творческие площадки, где каждый сможет научиться квиллингу, лентоплетению, искусству рисовать в различных техниках и складывать оригами. Также в этот день пройдет шахматный турнир и праздничный концерт.

В Железноводске проживают более 2 тысяч жителей с ограниченными возможностями здоровья, которые активно участвуют в общественной жизни городского округа.

3 декабря отмечается Международный день инвалидов - памятная дата ООН, он установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 г. с целью привлечения внимания к проблемам инвалидов. Ежегодно в рамках Международного дня инвалидов в разных странах мира проводятся выставки, семинары, конференции, фестивали, соревнования. Каждый год День посвящается определенной теме.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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