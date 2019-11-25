Строительство лечебно-диагностического корпуса началось в медкластере Южно-Сахалинска

ТАСС, 25 ноября. Строители приступили к возведению здания лечебно-диагностического корпуса в Южно-Сахалинске на площадке медицинского кластера, создание которого планируется завершить в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме поднял тему создания медкластеров на Дальнем Востоке. Для регионов, которые возьмутся за это, предусмотрена возможность федерального финансирования. В начале ноября власти Сахалинской области заявили, что к 2025 году планируют создать в регионе Тихоокеанский медицинский кластер, который сможет объединить государственные, частные и иностранные клиники. Первое шестиэтажное здание в центре Южно-Сахалинска, которое решено отдать для размещения филиалов ведущих российских и зарубежных медицинских клиник, планируется сдать в начале следующего года.

"Объект станет третьим в комплексе зданий рядом с консультативно-диагностическим центром и строящимся корпусом, вошедшим в медицинский кластер в рамках недавно подписанного соглашения Минздрава и ООО "Паралэнд". <...> В новое семиэтажное здание, которое появится здесь через 2 года, переедет <...> бывшая первая поликлиника, дневные стационары. Дополнительно будут расширены диагностические возможности - появится еще один КТ-аппарат, откроются несколько отделений для УЗИ, центр амбулаторной хирургии", - сообщает пресс-служба.

Стационары в новом здании будут обустроены по современным стандартам. Новые мощности позволят внедрить углубленные комплексные исследования - раньше жители региона ездили для этого в страны Юго-Восточной Азии. В новом корпусе такую диагностику можно будет пройти по полису ОМС. Мощности двух первых корпусов позволят разместить амбулаторные и стационарные службы по сердечно-сосудистому, онкологическому, акушерско-гинекологическому, оториноларингологическому, офтальмологическому и другим профилям.

Ведутся переговоры о привлечении передовых клиник Японии и Южной Кореи. Как отметил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук, жители региона смогут получать медуслуги уровня зарубежных клиник. Это будет способствовать развитию медицинского туризма, даст конкурентное преимущество на рынке тихоокеанского региона.

Медкластер объединит новые объекты Сахалинской областной клинической больницы, онкологического диспансера, детской областной больницы, бальнеологические источники. Подтверждено выделение средств федерального бюджета на строительство детского госпиталя в Южно-Сахалинске. Проектирование объекта запланировано на первое полугодие 2020 года.