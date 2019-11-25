В Дагестане предложили расчистить озера и русла каналов для оздоровления Терека

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Минприроды Дагестана предложило для оздоровления Терека расчистить русла реки и нескольких связанных с ней каналов, а также восстановить озера в ее устье и реконструировать канализацию в Кизляре. Об этом ТАСС сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

"В настоящее время в рамках возможного расширения программы оздоровления рек на регионы, расположенные вдоль Терека и Дона, по нацпроекту "Экология" Минприроды Дагестана направило предложения в Минкавказа РФ и Западно-Каспийское бассейновое водное управление с информацией о конкретных мероприятиях по экологической реабилитации водных объектов бассейна реки Терек", - сказал представитель ведомства.

В частности, по его словам, в целях беспрепятственного прохождения рыбы на нерест предлагается реконструкция гидротехнических сооружений Каргалинского гидроузла с устройством рыбоходного канала и сороудерживающего сооружения. "В целях спасения и сохранения Аракумских и Нижне-Терских нерестно-выростных водоемов предложено расчистка и дноуглубление русла Терека в Бабаюртовском районе, а также расчистка и углубление каналов Зенковский, Ждановский, Серажудиновский и Россламбейский", - уточнил собеседник агентства.

Кроме того, добавил он, для предотвращения загрязнения старого русла Терека предлагается реконструкция и расширение канализации Кизляра. "Для в восстановления гидрологического режима Аграханского залива мы предложили расчистить устьевую часть Терека, обеспечивающую поступление воды в Северный Аграхан, а также восстановление и экореабилитацию озера Южный Аграхан в Бабаюртовском районе республики", - заключил представитель министерства.

Терек протекает по территории шести субъектов РФ: Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни, Ингушетии, Дагестана. Река протяженностью 623 км впадает в Каспийское море.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).