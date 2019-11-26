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На Дальнем Востоке продлят мораторий на "ЭРА-ГЛОНАСС"

Упрощенный режим ввоза подержанных автомобилей сроком на один год был введен 26 ноября 2018 года

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Федеральные власти увеличат срок на ввоз на территорию Дальнего Востока праворульных подержанных автомобилей без системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом сообщил во вторник журналистам во Владивостоке вице-премьер РФ - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"[Мораторий на систему "ЭРА-ГЛОНАСС"] продлят. Документ готов, согласован и сейчас на подписи у председателя правительства [РФ] <...> Сомнений никаких нет в том, что механизм будет продлен", - сказал Трутнев.

Упрощенный режим ввоза сроком на один год был введен 26 ноября 2018 года. Он избавлял от обязательной установки кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" на ввезенный подержанный автомобиль. Ранее жители ДФО попросили чиновников о продлении срока действия моратория.

Государственная автоматизированная система "ЭРА-ГЛОНАСС" обеспечивает оперативное получение информации о ДТП. Система определяет и оперативно передает в службы экстренного реагирования координаты ДТП, что помогает сократить время прибытия бригад служб 01, 02, 03 для оказания первой помощи.

Кроме того, система в автоматическом режиме связывается с оператором в случае аварии, чтобы направить помощь, а также позволяет водителю связаться со службой поддержки в случае необходимости. Время передачи информации о ДТП из системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в Систему-112 не превышает 19 секунд.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссия
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