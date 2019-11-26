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Трутнев считает недостаточно прозрачным механизм распределения инвестквот на вылов

Полпред президента в ДФО намерен провести совещание с представителями Росрыболовства по вопросу выделения квот
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
© Михаил Терещенко/ТАСС

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 26 ноября. /ТАСС/. Механизм выделения квот на добычу водных биоресурсов в обмен на строительство предприятий является не до конца прозрачным, сообщил журналистам во вторник вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

В рамках системы инвестиционных квот государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи (строительство флота) или рыбопереработки (строительство заводов).

"Я хочу еще раз с ними [представителями Росрыболовства] провести совещание - еще раз разобраться с механизмом предоставления квот под строительство предприятий. Мне кажется, что там не все до конца прозрачно", - сказал Трутнев в ходе рабочей поездки в Приморье.

Половина квот на вылов ценного биоресурса распределяется в ходе конкурса между юрлицами и индивидуальными предпринимателями, а федеральный бюджет в результате реализации 35 лотов по вылову краба в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах получит 142 млрд рублей дополнительной прибыли. По результатам аукциона квоты на вылов краба для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна распределены в обмен на строительство 25 судов-краболовов (аукцион по 6 лотам на добычу грубоководных крабов не состоялся).

"Доброфлот" получит квоты на вылов

Трутнев также сообщил, что группа компаний "Доброфлот" - один из крупнейших рыбопромышленников Дальнего Востока, получит квоты на вылов рыбы в обмен на созданный ею завод в Приморье.

Одна из компаний группы "Доброфлот" завершила строительство рыбоперерабатывающего завода в приморском городе Большой Камень. Предприятие построили под выделение квот на вылов рыбы, но они пока официально не закреплены за компанией приказом Росрыболовства.

"["Доброфлот"] уже получил [квоты], уже решение принято", - ответил Трутнев на вопрос, будут ли выделены компании квоты.

Во время визита на завод Юрия Трутнева компания провела тестовый запуск: обеспечила завод замороженным минтаем и продемонстрировала все технологические линии в действии. Однако первое филе минтая завод произведет, когда в рамках выделенных инвестиционных квот компания выловит минтай и отправит его на береговое производство. Это случится после того, как Росрыболовство официально закрепит квоты за компанией-инвестором.

Завод будет выпускать высококачественное филе минтая, фарш минтая. Производство планируется сделать безотходным, из отходов будет изготавливаться рыбная мука и рыбий жир.

В новость внесены изменения (08:54 мск) - добавлены подробности.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссия
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