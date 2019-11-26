В Вологде начнут выплаты пострадавшим от паводка жителям с 28 ноября

ВОЛОГДА, 26 ноября. /ТАСС/. Администрация Вологды начнет с 28 ноября выплачивать компенсации пострадавшим в результате осеннего паводка горожанам, сообщил заммэра Вадим Цепа.

"С 12 ноября в Вологде работает комиссия по определению ущерба. На 26 ноября поступило 80 заявлений граждан. По трем семьям принято положительное решение, и выплаты будут произведены, начиная с четверга [28 ноября]. По 52 заявлениям приняты решения об отказе, поскольку они не соответствуют требованиям. 25 заявлений будут рассмотрены на комиссии по ЧС 29 ноября", - сказал Цепа на оперативном совещании областного правительства.

Как сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников, 86 граждан из четырех сел, попавших в зону подтопления, обратились за помощью. "По трем заявлениям принято положительное решение - выплатить по 50 тыс. рублей на каждого члена семьи из-за частичной утраты имущества. 27-28 ноября пойдут заседания комиссий, порядка 16 заявлений подпадут под требования, по которым ожидаются выплаты", - сказал глава района.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил завершить работу комиссий по оценке ущерба, а также все работы по восстановлению разрушенных паводков участков дорог и мостов до 1 декабря.

"Всем пострадавшим необходимо выплатить компенсацию ущерба. При необходимости помощи из областного бюджета такая помощь будет оказана. Мы должны завершить все противоаварийные работы на дорогах, восстановить все разрушенные мосты до 1 декабря. Мы готовы из резервного фонда области помочь восстановить муниципальные дороги. Режим ЧС будет снят только после того, как будут завершены выплаты и все восстановительные работы", - сказал он и поручил заранее готовиться к весеннему паводку в связи с тем, что сейчас в реках центральных и восточных районов области небывало высокий уровень воды.

С 4 по 6 ноября в области выпала месячная норма осадков, в трех районах она была превышена в 1,5 раза, в Вологде и Вологодском районе - в 2,5 раза. В результате веерных отключений электроснабжения без света остались 586 населенных пунктов, 28 тыс. жителей в девяти районах, к 8 ноября энергоснабжение было полностью восстановлено. В зону подтопления попали 86 домовладений, 48 человек были эвакуированы. В Вологде в зону подтопления попали более 700 дачных домов и участков. Оттуда были эвакуированы 22 человека, обошлось без пострадавших.