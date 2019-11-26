Выплаты на первого ребенка в Чувашии задержат на несколько дней

ТАСС, 26 ноября. Семьи Чувашии получат пособие за ноябрь на первого ребенка в начале декабря из-за того, что средства на выплаты были израсходованы в предыдущие месяцы, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства труда и социального развития республики. В пресс-службе ТАСС пояснили, что задержка составит несколько дней, так как в соответствии с законодательством ежемесячная выплата на ребенка начисляется не позднее 26-го числа каждого месяца.

"За ноябрь текущего года семьи получат выплаты после доведения Минтрудом России дополнительных средств - ориентировочно в начале декабря текущего года. На 2019 год Чувашской Республике в федеральном бюджете на осуществление ежемесячной выплаты на первого ребенка предусмотрено более 339 млн рублей, которые израсходованы на осуществление выплат за январь-октябрь текущего года. Общая потребность на 2019 год в средствах федерального бюджета составляет более 395 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Для решения проблемы Минфин России подготовил проект закона, предусматривающий внесение изменений в федеральный закон о бюджете.

"Проектом закона Чувашской Республики средства на осуществление ежемесячной выплаты предусмотрены в объеме 395 206,1 тыс. рублей, что позволит произвести выплату пособий в полном объеме. Данный проект закона внесен Государственной думой в Совет Федерации и в ближайшие дни будет представлен на подпись президенту Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

Как пояснила ТАСС представитель пресс-службы, задержка в выплатах составит несколько дней, так как в соответствии с действующим законодательством ежемесячная выплата на ребенка выплачивается не позднее 26-го числа каждого месяца.

"Когда планирование бюджета делается, составляется определенный прогноз количества детей. С учетом того, что мы очень активную политику ведем по информированию населения, демографию поднимаем, стало больше детей, увеличение рождаемости привело к этой ситуации, но она под контролем. Уже в первых числах декабря такие выплаты получат все", - уточнила собеседница агентства.