Руденя: открытие трассы М-11 поможет развивать туристическую сферу в Тверской области

ТАСС, 26 ноября. Открытие в полном объеме движения по трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" будет способствовать развитию внутреннего туризма и гостиничного бизнеса в Тверской области. Об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя.

Трасса М-11 проходит по территории шести субъектов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая протяженность дороги - 669 километров, объем вложений в ее строительство - 550 млрд рублей. На 27 ноября запланировано открытие движения на участке от Санкт-Петербургского южного полукольца до Кольцевой автодороги в Петербурге, автомагистраль будет полностью введена в эксплуатацию.

"Открытие трассы М-11 - это новый этап в развитии нашего региона, в том числе экономики и логистики. Мы находимся между двух столиц, и наличие современной автомобильной дороги имеет для нас очень большое значение. М-11 позволяет на качественно новый уровень вывести развитие туризма, региональной инфраструктуры", - приводит пресс-служба правительства региона слова Рудени.

В Тверской области протяженность автомагистрали М-11 составляет порядка 300 км. По словам губернатора, планируется развивать проект строительства придорожных гостиниц и сервисов с участием малого и среднего бизнеса.

М-11 - дублер федеральной автодороги М-10 "Россия", пропускная способность которой в настоящее время исчерпана. Строительство скоростной трассы началось в 2012 году, она проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга, пересекая М-10 на нескольких участках. В "Автодоре" отмечали, что стоимость проезда по всей М-11 составит около 2 тыс. рублей для легковых автомобилей. Путь от Москвы до Санкт-Петербурга по новой трассе займет не более пяти с половиной часов.