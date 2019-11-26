{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Руденя: открытие трассы М-11 поможет развивать туристическую сферу в Тверской области

Трасса М-11 проходит по территории шести субъектов страны

ТАСС, 26 ноября. Открытие в полном объеме движения по трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" будет способствовать развитию внутреннего туризма и гостиничного бизнеса в Тверской области. Об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя.

Трасса М-11 проходит по территории шести субъектов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая протяженность дороги - 669 километров, объем вложений в ее строительство - 550 млрд рублей. На 27 ноября запланировано открытие движения на участке от Санкт-Петербургского южного полукольца до Кольцевой автодороги в Петербурге, автомагистраль будет полностью введена в эксплуатацию.

"Открытие трассы М-11 - это новый этап в развитии нашего региона, в том числе экономики и логистики. Мы находимся между двух столиц, и наличие современной автомобильной дороги имеет для нас очень большое значение. М-11 позволяет на качественно новый уровень вывести развитие туризма, региональной инфраструктуры", - приводит пресс-служба правительства региона слова Рудени.

В Тверской области протяженность автомагистрали М-11 составляет порядка 300 км. По словам губернатора, планируется развивать проект строительства придорожных гостиниц и сервисов с участием малого и среднего бизнеса.

М-11 - дублер федеральной автодороги М-10 "Россия", пропускная способность которой в настоящее время исчерпана. Строительство скоростной трассы началось в 2012 году, она проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга, пересекая М-10 на нескольких участках. В "Автодоре" отмечали, что стоимость проезда по всей М-11 составит около 2 тыс. рублей для легковых автомобилей. Путь от Москвы до Санкт-Петербурга по новой трассе займет не более пяти с половиной часов.

Теги
РоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская область
Реклама на ТАСС
Эксперт: ввод дороги Р-217 "Кавказ" в обход Владикавказа положительно скажется на экологии
По словам министра экономического развития Северной Осетии Казбека Томаева, новая дорога будет способствовать снижению износа дорожного полотна и аварийности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС