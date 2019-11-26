Регулярные рейсы самолетов из Архангельска на Соловки возобновят с 29 ноября

АРХАНГЕЛЬСК, 26 ноября. /ТАСС/. Регулярные авиарейсы из Архангельска на Соловецкие острова на самолетах L-410 будут возобновлены с 29 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Регулярное авиасообщение между Соловками и Архангельском на самолетах Л-410 возобновится с 29 ноября, данные авиарейсы будут субсидироваться за счет средств областного бюджета", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на маршрут поставят комфортные самолеты, выпущенные в 2017 и 2019 годах.

"Возобновить авиасообщение позволит вводимая в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием длиной 1500 метров, оснащенная новым светосигнальным оборудованием", - отметили в пресс-службе, напомнив, что ранее ремонтные работы на полосе проводились лишь в 2004 году.

В частности, пояснил собеседник агентства, реконструированная взлетно-посадочная полоса снимет действовавшие инфраструктурные ограничения по приему воздушных судов класса Bombardier Q400, а также по-прежнему позволит принимать самолеты типа Ан-2, Ан-24, Ил-112, L-410, Як-40 и классом ниже, а также вертолеты Ми-8, Ми-17 и классом ниже. "Качество работ самое высокое, я лично осматривал эту взлетную полосу, сделано все на высшем уровне, и это в условиях ограничений, действующих на Соловках", - сказал, в свою очередь, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, выступая на состоявшемся во вторник заседании правительства региона.

Власти уверены, что появление современного аэропортового комплекса на Соловках позволит расширить возможности аэропорта, обеспечить прием разных типов воздушных судов и обслуживать большее количество пассажиров. После полного завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы регулярные рейсы на Соловки могут быть открыты из других городов Северо-Запада России.

В пресс-службе также напомнили, что реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Соловки началась 18 июня. С этого же дня добраться по воздуху до архипелага было возможным только на вертолетах.