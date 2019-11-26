{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чечне выделят средства на обеспечение инженерной инфраструктурой частного жилья

Республика вошла в пилотный проект наряду с еще четырьмя регионами страны

ГРОЗНЫЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Чеченская Республика вошла в пилотный проект по обеспечению индивидуального частного жилья транспортной и инженерной инфраструктурой. Об этом на совещание в Грозном сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"Чеченская Республика наряду с четырьмя регионами вошла в пилотный проект, где будут выделены соответствующие средства на проведение инженерных коммуникаций к частным застройкам. Эта проблема очень актуальна для региона, в котором проживают более 98 тыс. многодетных семей", - сказал Хучиев, добавив, что в 2020 году в республике состоится совещание по вопросам реализации пилотного проекта индивидуального жилищного строительства с участием руководства Агентства стратегических инициатив и Министерства строительства РФ.

Председатель правительства региона также сообщил, что на реализацию нацпроектов региону в 2019 году из федерального бюджета выделено 13,2 млрд рублей. "Помимо гранта, выделенного Чеченской Республике за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году, также удалось привлечь дополнительные средства на сбалансированность республиканского бюджета в размере 1,2 млрд рублей", - добавил он.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Теги
РоссияСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
Созданы опытные образцы дирижаблей для перевозок по Якутии
Вице-президент "Ассоциации полярников Санкт-Петербурга" Платон Староверов сообщил, что проект получил поддержку на уровне правительства Якутии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС