Чечне выделят средства на обеспечение инженерной инфраструктурой частного жилья

ГРОЗНЫЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Чеченская Республика вошла в пилотный проект по обеспечению индивидуального частного жилья транспортной и инженерной инфраструктурой. Об этом на совещание в Грозном сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"Чеченская Республика наряду с четырьмя регионами вошла в пилотный проект, где будут выделены соответствующие средства на проведение инженерных коммуникаций к частным застройкам. Эта проблема очень актуальна для региона, в котором проживают более 98 тыс. многодетных семей", - сказал Хучиев, добавив, что в 2020 году в республике состоится совещание по вопросам реализации пилотного проекта индивидуального жилищного строительства с участием руководства Агентства стратегических инициатив и Министерства строительства РФ.

Председатель правительства региона также сообщил, что на реализацию нацпроектов региону в 2019 году из федерального бюджета выделено 13,2 млрд рублей. "Помимо гранта, выделенного Чеченской Республике за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году, также удалось привлечь дополнительные средства на сбалансированность республиканского бюджета в размере 1,2 млрд рублей", - добавил он.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.