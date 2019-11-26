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На реставрацию здания главного казначейства в Петербурге планируют направить 47 млн рублей

В здании проведут реставрацию лицевой поверхности кирпичной кладки, восстановят внешний каркас утраченных металлических решеток, оград и калиток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Государственный музей истории Петербурга планирует направить 47,4 млн рублей на ремонтно-реставрационные работы в здании Главного казначейства (построено в 1837-1838 годах), расположенном на территории Петропавловской крепости. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

"Выполнение ремонтно-реставрационных работ здания по адресу: Петропавловская крепость д. 3, лит. Л ("Главное казначейство"). Начальная цена контракта - 47,4 млн рублей", - говорится в материалах закупки.

Исполнитель по контракту должен будет провести реставрацию штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов; реставрацию лицевой поверхности кирпичной кладки, воссоздать внешний каркас утраченных металлических решеток, оград и калиток, а также декоративные элементы на них и ряд других работ.

Здание было построено по проекту архитектора И. И. Гальберга для размещения Главного казначейства (с 1821 года - Государственное казначейство в составе Министерства финансов) и складирования готовой продукции Монетного двора. В 1868 году здание было приспособлено Монетным двором под административные и жилые помещения. В 1900 году по проекту военного инженера В. Ф. Асмуса пристроен корпус котельной, прачечной и мастерских гарнизона крепости. В 1920-1940-е годы здание занимали различные военные организации, в настоящее время здание находится в ведении Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

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