Владивосток официально стал столицей Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморья на внеочередном заседании в среду приняли в трех чтениях закон об административном центре Приморского края, которым стал город Владивосток, уже являющийся столицей Дальневосточного федерального округа.

Президент России Владимир Путин в декабре 2018 года подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Во второй половине декабря полномочный представитель президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года. Несмотря на это, статуса столицы Приморья у Владивостока до сих пор не было.

"То решение, которое было принято президентом страны о переносе столицы [ДФО], мы это решение просто подтверждаем дополнительными возможностями для Владивостока. То количество мероприятий, которое проводится во Владивостоке, ко многому обязывает. Принимая этот закон, мы даем право бюджету выделять субвенции на выполнение столичных полномочий, даем право реализовывать эти полномочия", - сказал перед голосованием депутат Игорь Чемерис.

Депутаты Законодательного собрания приняли законопроект сразу в трех чтениях единогласно.

Ранее, 14 ноября Дума города Владивостока приняла решение внести в краевой парламент проекта закона "О статусе административного центра Приморского края". Инициативу в городской думе поддержали все присутствовавшие на заседании депутаты.