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Светящиеся маячки впервые установили на аварийных участках федеральных трасс Черноземья

На протяжении более 11 километров установили 8 тысяч светодиодных маячков

ВОРОНЕЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Дорожники четырех регионов центрального Черноземья впервые установили на аварийных участках федеральных автомобильных трасс 8 тысяч светящихся маячков для снижения ночных ДТП. Об этом в среду рассказала ТАСС специалист по связям с общественностью Управления автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства Елена Дурынцева.

"Впервые в центральном Черноземье на протяжении более 11 километров дорог установлено 8 тысяч светодиодных маячков на 20 аварийных участках и крутых виражах автотрасс в Тульской, Орловской, Курской, Воронежской областях. В перспективе такие маячки будут установлены на наших подведомственных дорогах в Курской и Белгородской областях", - сказала собеседница агентства.

В частности, светодиодные маячки установили на участке повышенной аварийной опасности на трассе Р-298 возле Нижнедевицка в Воронежской области, где в январе столкнулись три автомобиля и погибли восемь человек.

По словам Дурынцевой, применение светодиодных маячков понизит в темное время суток аварийность на опасных участках дорог Черноземья. Она уточнила, что маячки работают от солнечных батарей, подсвечивают дорожную разметку на неосвещенных участках автотрасс, их монтируют в поверхность дорожного покрытия.

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства" обслуживает федеральные дороги в шести регионах центральной России: Тульской, Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областях на общей протяженности более 2 тыс. км.

Теги
РоссияВоронежская область
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