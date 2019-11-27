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Калужская область досрочно войдет в пилотный проект Минтруда по уходу за пожилыми

Проект будет внедряться постепенно

ТАСС, 27 ноября. Калужская область намерена досрочно, в 2021 году, войти в пилотный проект Министерства труда и социальной защиты РФ по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в рамках национального проекта "Демография", сообщает пресс-служба правительства региона.

"Федеральным проектом "Старшее поколение", начиная с 2022 года, предусмотрено создание во всех субъектах Российской Федерации системы долговременного ухода. <...> Калужская область планирует войти в пилотный проект Минтруда России по созданию системы долговременного ухода на территории Калужской области с 2021 года", - говорится в сообщении.

ТАСС в пресс-службе правительства региона пояснили, что проект будет внедряться постепенно, - сначала квалифицированную медицинскую и социальную помощь как на дому, так и в стационарах будут оказывать только в Калуге. Затем планируется подключить Боровский, Кировский, Медынский, Дзержинский районы, после чего система заработает на территории всей Калужской области.

В регионе уже реализуется проект "Старшее поколение", благодаря ему закуплено 936 доз пневмококовой вакцины, ее делают в 14 учреждениях соцобслуживания. 13 автомобилей и автобус курсируют к отдаленным населенным пунктам и помогают пожилым людям добраться до медицинских учреждений.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов, в том числе "Старшее поколение". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей.

Теги
РоссияКалужская область
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