Социальным контрактом в Удмуртии в 2020 году смогут воспользоваться более 2 тыс. семей

ИЖЕВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Мерой поддержки в виде социального контракта в Удмуртии в 2020 году смогут воспользоваться более 2 тыс. семей, при этом по сравнению с 2019 годом финансирование направление вырастет с 6 млн рублей до 247 млн в год, сообщила в среду министр социальной политики и труда региона Татьяна Чуракова во время прямого эфира в соцсети Instagram.

Республика с 2020 года станет участником пилотного проекта по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году, который начался в 2018 году. Он направлен на детальный анализ причин бедности и выявление наиболее эффективных способов борьбы с ними. На данный момент в проекте принимают участие несколько регионов, в том числе Татарстан, Нижегородская, Ивановская, Липецкая области. Социальные контракты подразумевают оказание финансовой помощи на развитие личного подсобного хозяйства, открытие собственного дела, переобучение членов семьи по той или иной специальности.

"На социальные контракты в этом году у нас выделялось 6 млн рублей, до этого мы выделяли по 2 млн рублей. На сегодня уже 187 человек воспользовались контрактом. Но уже на будущий год мы получим 200 млн рублей из федерального бюджета, еще 47 млн рублей будет выделено из регионального. По расчетам, у нас более 2000 тысяч семей смогут воспользоваться социальным контрактом", - сказала Чуракова, уточнив, что на данный момент средний размер контракта в республике составляет около 7,5 тыс. рублей.

По ее словам, с 2020 года расширятся направления поддержки, в частности, министерство сможет выделять до 250 тыс. рублей на создание индивидуального предпринимательства, также поддержку смогут получать работодатели, которые будут принимать на работу члена многодетной семьи.

"Причем работодатель будет в течение года ежемесячно поддерживаться не только суммой в размере прожиточного минимума, но и начислениями на заработную плату", - добавила Чуракова.

Как уточнил глава республики Александр Бречалов, социальный контракт также предусматривает выплаты на переобучение граждан и на их поддержку во время поиска работы. "Я хочу поблагодарить депутата государственной думы Андрея Исаева и Максима Топилина - министра труда и социальной защиты России, которые включили Удмуртию в число пилотных регионов и выделили существенные средства на проект. Это серьезное подспорье, чтобы выйти из трудной жизненной ситуации или начать <...> свое дело, хозяйство, там много возможностей", - сказал глава республики.

О нацпроекте

Поддержка на основании социального контракта с 2019 года осуществляется по нацпроекту "Демография". Соцконтракты вводятся в российских регионах для решения задачи по снижению уровня бедности. Претендовать на поддержку могут малоимущие семьи, в которых по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Семьи заключают контракт с органами социальной защиты, которые берут их на сопровождение. Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.