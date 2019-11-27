Музей Лермонтова в Пятигорске ежегодно посещают около 25 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник русского поэта и писателя Михаила Лермонтова в Пятигорске является самым посещаемым музеем в регионе и привлекает ежегодно порядка 25 тыс. человек. Об этом сообщила в среду ТАСС директор музея-заповедника Ирина Сафарова.

"Мы по Ставропольскому краю являемся самым посещаемым музеем, мы - лидеры, в течение последних лет мы принимаем порядка 25 тыс. посетителей в год. Это намного выше, чем другие краевые музеи", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, людей привлекает имя поэта и его судьба. "Имя Лермонтова является своеобразным магнитом, оно притягивает, сама тема интересна. Лермонтов - это бренд нашего региона, поэтому люди к нам приходят, серьезных проблем с привлечением посетителей у нас нет. Мы расположены очень удобно - в центре курортного города, прекрасная инфраструктура, подъездные пути", - рассказала Сафарова.

Она отметила, что дополнительную привлекательность музею приносит и то, что на его территории довольно часто проводятся съемки исторических фильмов и сериалов. "Совсем недавно у нас были съемки исторического детектива по роману ставропольского писателя Ивана Любенко "Убийство на водах". Безусловно, в период съемок интерес посетителей еще более усиливается. Мы, жители провинции, сильно не избалованы съемочным процессом, поэтому, особенно когда приезжают какие-то популярные артисты, снимают о Лермонтове, у нас уже есть некая статистика, посетителей становится больше", - сказала Сафарова.

По ее словам, в частности, после съемок фильма по роману Лермонтова "Герой нашего времени" с Игорем Петренко в главной роли посещаемость музея "взлетела", больше стало молодежи. "На период съемок музей закрывается, люди ждут, как только съемочная группа уезжает, у нас сразу поток увеличивается", - добавила собеседница агентства.

Она отметила, что музей-заповедник - это интересная аутентичная площадка. "Наш музейный комплекс, наш заповедник является интересной площадкой для кинематографистов. Понятно, что это уникальная территория, где все аутентично, где все периода XIX века. Ничего не надо строить, никаких декораций, все имеется. Поэтому они очень часто обращаются к нам", - сказала Сафарова.

О музее

Государственный музей-заповедник Михаила Лермонтова основан в 1912 году в доме, где Лермонтов провел два последних месяца своей жизни и написал стихотворения: "Морская царевна", "Листок", "Выхожу один я на дорогу". Сюда после дуэли было доставлено тело убитого поэта, отсюда его хоронили. Дом никогда не разрушался, и интерьер восстановлен по описаниям современников поэта.