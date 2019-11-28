Траулер "Ленинец" встретили на Камчатке после перехода из Калининграда

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Траулер-сейнер "Ленинец", построенный в Калининграде для камчатских рыбаков, добрался до порта приписки - Петропавловска-Камчатского - после длительного перехода Южным морским путем через три океана. Торжественная церемония встречи состоялась в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Это судно позволит привезти на берег из района промысла свежую рыбу, которая по доступным ценам будет распространиться в том числе и на Камчатке. Поэтому мы определенную надежду питаем в связи с приходом его сюда на поставки свежей охлажденной рыбы по невысоким ценам. Судно через неделю должно уже уйти в район промысла на рыбалку", - сказал журналистам после церемонии встречи министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

По словам председателя колхоза имени В. И. Ленина, который выступил заказчиком траулера, Сергея Тарусова, контракт предполагает строительство в Калининграде трех таких судов. Второе судно серии "Командор" в июле текущего года приступило к швартовным испытаниям, и 6 декабря на нем будет поднят флаг, после чего оно отправится также на Камчатку. Третий траулер - "Ударник" - готовится к подъему флага в феврале.

Траулер-сейнер "Ленинец" - головное судно проекта SK-3101R, построенное на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" по контракту, подписанному с рыболовецким колхозом им. Ленина из Петропавловска-Камчатского в январе 2016 года. Строительство траулера началось в июле 2016 года, в ноябре 2017 года он был спущен на воду, 31 июля 2019 года завершил заводские ходовые испытания, 26 августа на судне поднят российский флаг, и оно передано заказчику.

"Ленинец" совершил переход на Камчатку Южным морским путем, а не Северным, как предполагалось ранее. Переход начался 4 октября. По прибытии траулера на Камчатку планируется провести испытания его рыбопромыслового комплекса. В испытаниях примут участие поставщики оборудования и специалисты ПСЗ "Янтарь".