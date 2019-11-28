{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Траулер "Ленинец" встретили на Камчатке после перехода из Калининграда

"Ленинец" совершил переход на Камчатку Южным морским путем, а не Северным, как предполагалось ранее

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Траулер-сейнер "Ленинец", построенный в Калининграде для камчатских рыбаков, добрался до порта приписки - Петропавловска-Камчатского - после длительного перехода Южным морским путем через три океана. Торжественная церемония встречи состоялась в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Это судно позволит привезти на берег из района промысла свежую рыбу, которая по доступным ценам будет распространиться в том числе и на Камчатке. Поэтому мы определенную надежду питаем в связи с приходом его сюда на поставки свежей охлажденной рыбы по невысоким ценам. Судно через неделю должно уже уйти в район промысла на рыбалку", - сказал журналистам после церемонии встречи министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

По словам председателя колхоза имени В. И. Ленина, который выступил заказчиком траулера, Сергея Тарусова, контракт предполагает строительство в Калининграде трех таких судов. Второе судно серии "Командор" в июле текущего года приступило к швартовным испытаниям, и 6 декабря на нем будет поднят флаг, после чего оно отправится также на Камчатку. Третий траулер - "Ударник" - готовится к подъему флага в феврале.

Траулер-сейнер "Ленинец" - головное судно проекта SK-3101R, построенное на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" по контракту, подписанному с рыболовецким колхозом им. Ленина из Петропавловска-Камчатского в январе 2016 года. Строительство траулера началось в июле 2016 года, в ноябре 2017 года он был спущен на воду, 31 июля 2019 года завершил заводские ходовые испытания, 26 августа на судне поднят российский флаг, и оно передано заказчику.

"Ленинец" совершил переход на Камчатку Южным морским путем, а не Северным, как предполагалось ранее. Переход начался 4 октября. По прибытии траулера на Камчатку планируется провести испытания его рыбопромыслового комплекса. В испытаниях примут участие поставщики оборудования и специалисты ПСЗ "Янтарь".

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Глава района в Приморье подал апелляцию на решение о его отстранении из-за декларации
Сергей Гавриков пока остается в статусе главы Кавалеровского района
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС