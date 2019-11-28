Экосистемы Якутии восстановятся за два-три года после прорыва дамб в 2018 году

ТАСС, 28 ноября. Ученые Иркутского государственного университета (ИГУ) исследовали последствия прорыва дамб в Якутии в 2018 году, приведшие к повреждению гидроэкосистем на протяжении почти 500 км, и при пришли к выводу, что они восстановятся примерно к 2020-2021 гг. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

В августе 2018 года в результате ливневых дождей в Якутии произошел сброс воды на одном из водохранилищ. Волна прошла через территорию участка ПАО АК "АЛРОСА" и размыла несколько дамб. Миллионы кубометров воды прошли через реку Ирелях последовательно в реки Малая Ботуобия и Вилюй. Нарушения в экосистемах были зарегистрированы на протяжении почти 500 км, при этом ряд поселков в зоне ЧП до сих пор снабжаются привозной водой.

"По нашим прогнозам, через год-полтора экосистема стабилизируется до предкатастрофического состояния. Сейчас ее восстановление идет естественным путем и достаточно быстрыми темпами - гидробиоценозы восстанавливаются, биомасса наращивается", - приводятся в сообщении слова декана биолого-почвенного факультета ИГУ Аркадия Матвеева.

Для проведения оценки состояния экосистем в пострадавших регионах группа ихитиологов и гидробиологов Иркутского государственного университета в октябре 2019 года выехала в город Мирный. Ученые взяли пробы организмов, которые очищают воды и обеспечивают ее надлежащее качество.

По данным пресс-службы, исследования иркутских ученых проводятся в соответствии с национальным проектом "Экология", направленным на эффективное обращение с отходами производства и потребления.