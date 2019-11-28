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Центр по поддержке одаренных детей откроют в рамках нацпроекта в КБР в декабре

Предполагается, что всего за год в нем будут обучаться около 600 детей

НАЛЬЧИК, 28 ноября. /ТАСС/. Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Антарес", который создается в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", откроют в Нальчике в декабре 2019 года. Об этом ТАСС рассказала и.о. руководителя центра Тамара Джаппуева.

"Структурное подразделение "Солнечного города" региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Антарес" откроется в декабре, где-то в середине месяца. Задачей его станет выявление детей, проявляющих способности в области спорта, искусства и науки. Перед центром ставятся такие же задачи, как перед "Сириусом", только мы будем работать с детьми со всей республики", - рассказала собеседница агентства.

В одну смену по словам, Джаппуевой, будут обучаться 60 человек. Предполагается, что всего за год в центре будут обучаться порядка 600 детей.

Центр будет представлять собой учебный корпус с лабораториями, оснащенными высокотехнологичным оборудованием, а также с шахматной, музыкальной, художественной и литературной гостиными. Кроме того, на территории комплекса будет универсальная спортивная площадка и зона воркаута. В настоящее время идут к завершению работы по приведению здания учебного корпуса и пищеблока в соответствие требованиям Санпин.

"Сейчас начнется строительство спального корпуса на 60 мест для детей со всех районов республики. Что касается учебного центра, в нем будет восемь лабораторий. Мы приобретаем оборудование на сумму около 200 млн рублей. У нас будет четыре программы по направлению "Спорт", четыре - по направлению "Искусство" и семь - по направлению "Наука", - рассказала Джаппуева.

Она также отметила, что ремонт в здании, где будет находиться центр, осуществлялся в рамках нацпроекта "Образование".

Об академии

Детская академия творчества "Солнечный город" Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики создана в ноябре 2015 года. Академия является крупнейшим образовательным учреждением на Северном Кавказе, в структуре которого функционирует лицей для одаренных детей интернатного типа на 240 человек и центр дополнительного образования с охватом более 5 тыс. учащихся в возрасте от пяти до 18 лет. Кроме того, при академии функционируют два филиала в Терском и Майском районах республики, где обучаются по дополнительным программам около 700 детей.

Учреждение расположено в современном пятиэтажном комплексе общей площадью более 8,8 тыс. кв. м на благоустроенной территории площадью около 4 га. Региональный центр "Антарес" является структурным подразделением детской академии творчества "Солнечного города".

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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