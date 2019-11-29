В Благовещенске открыли первую в регионе станцию для зарядки электромобилей

ТАСС, 29 ноября. Компания "Русгидро" в пятницу открыла в Благовещенске первую в Амурской области станцию для быстрой зарядки электромобилей, первое время она будет бесплатной, сообщила пресс-служба энергокомпании.

Амурская область входит в пятерку лидеров среди регионов России по количеству электромобилей, и их число здесь ежегодно удваивается. Открыть зарядную станцию в Благовещенске решили по просьбе жителей, которые хотят купить электромобили, но боятся сделать это из-за отсутствия станции.

"Новая зарядная станция установлена у здания общественно-культурного центра (в центральной части Благовещенска, возле набережной Амура - прим. ТАСС). <...> Для демонстрации ее возможностей и функций в первое время зарядка будет бесплатной", - сказали в пресс-службе. До конца года "Русгидро" планирует открыть в Благовещенске еще три подобных станции - на парковках двух торгово-развлекательных центров и у офиса нового единого расчетного центра "Дальневосточной энергетической компании" (входит в Группу "Русгидро").

В ходе проходящего в Благовещенске Амурского экономического форума объявлено о подписании между "Русгидро" и администрацией Амурской области соглашения о сотрудничестве в области развития электротранспорта, включая общественный - электробусы.

Как заявил во время открытия станции директор департамента стратегии и IR "Русгидро" Дмитрий Беляев, новое направление бизнеса компании связано не только с высоким спросом со стороны автолюбителей, но и со стремлением предприятия развивать современный и экологически чистый вид транспорта. "Экологическая ответственность - это важнейший приоритет "Русгидро" как крупнейшего российского энергохолдинга, - заявил Беляев. - Наша экологическая политика предполагает увеличение установленной мощности низкоуглеродной генерации, снижение выбросов парниковых газов. <…> Поддерживая развитие электротранспорта, который замещает традиционные автомобили, мы вносим дополнительный вклад в обеспечение чистого будущего".

В сентябре 2019 года "Русгидро" открыла первую на Дальнем Востоке сеть зарядных станций, она расположена в Приморском крае. В планах компании развитие этого направления и в Хабаровском крае. "Прорабатывается возможность размещения зарядных станций таким образом, чтобы обеспечить возможность поездок на электромобилях между ключевыми городами Дальнего Востока", - пояснили в пресс-службе.