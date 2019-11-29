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В Якутии открыли переправу, где три дня назад в провалившемся грузовике утонули двое

Толщина льда на резервной полосе составляет 43-55 см

ТАСС, 29 ноября. В Якутии открыли для движения ледовую переправу Хатассы - Павловск через реку Лена, где три дня назад в провалившемся под лед грузовике утонули два человека, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС республики.

"Сегодня инспекторы ГИМС МЧС России совместно с представителями Управления автомобильных дорог Республики Саха (Якутия) провели повторное техническое освидетельствование ледовой переправы республиканского значения с. Хатассы - с. Павловск через р. Лена", - говорится в сообщении.

Подрядчики залили резервную полосу и организовали объезд места, где провалился грузовик. Толщина льда, согласно замерам, сейчас составляет 43-55 сантиметров, что позволяет безопасно пользоваться переправой автомобилям не тяжелее 3 тонн.

Во вторник, 26 ноября, под лед на переправе Хатассы - Павловск, предназначенной для автомобилей массой до 3 тонн, провалился пятитонный грузовик. В машине находилось три человека, двое погибли. Переправа была закрыта.

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РоссияЯкутия
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