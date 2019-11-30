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В Приамурье начался спортивный фестиваль для детей Winter Fest

В нем участвуют около 400 человек
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Описание
© Наталья Слукина/ТАСС
© Наталья Слукина/ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Спортивный фестиваль Winter Fest для детей открылся в субботу в Амурской области. Мастер-классы для них проведут знаменитые российские спортсмены - фигурист Алексей Ягудин и хоккеист Андрей Николишин, сообщает корреспондент ТАСС.

В фестивале, который проходит в Благовещенске и Свободном 30 ноября - 1 декабря, участвует около 400 детей, среди них около 30 воспитанников детских домов и социальных учреждений Амурской области.

"Формула хороших дел", она должна, я считаю, процветать, потому что чем здоровее, чем сильнее наша нация будет, тем больше сильных, умных, жизнерадостных детей мы воспитаем. Такие мероприятия - это огромное подспорье для всех нас и в первую очередь для наших детей", - сказал на пресс-конференции хоккеист, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса Николишин. Также он уточнил, что поделится с амурскими тренерами своими профессиональными секретами, которые не стал раскрывать журналистам.

Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин на своих мастер-классах, в частности, покажет знаменитые "ягудинские дорожки" - особые элементы, выполняемые на высокой скорости по замысловатой кривой с большим количеством зубцовых шагов. Отвечая на вопрос журналистов, что главное на пути к спортивному успеху, гости сошлись во мнении, что это желание и терпение.

После пресс-конференции состоялось официальное открытие фестиваля. Гостей и участников поприветствовал губернатор Амурской области Василий Орлов. Далее на льду начался мастер-класс Николишина с детьми.

Мастер-классы пройдут 30 ноября - в Благовещенске - по хоккею и в Свободном - по фигурному катанию, а 1 декабря по фигурному катанию в столице Приамурья. Участники фестиваля смогут познакомиться с известными спортсменами, сфотографироваться и получить автографы. Такая возможность представится после завершения каждого мастер-класса. Участникам выдадут сертификаты с автографами чемпионов.

"Формула хороших дел"

По мнению директора структурного подразделения "Сибура" в Благовещенске Андрея Полюляха, мастер-классы могут стать для детей жизненным мотивом двигаться в правильном направлении.

Важными задачами фестиваля являются поддержание здорового образа жизни, как современного тренда среди молодежи, популяризация спорта, звезды спорта собственным примером доказывают, что при условии большого труда и упорства можно добиться успеха.

Участие в мероприятии бесплатное. Программа социальных инвестиций "Сибура" "Формула хороших дел" запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по шести направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство.

Андрей Николишин - советский и российский хоккеист, чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России, заслуженный мастер спорта России. После завершения игровой карьеры работает тренером. В 2014 году назначен главным тренером челябинского "Трактора", в 2015 году главным тренером хабаровского "Амура", с 2018 года стал помощником главного тренера "Динамо" (Москва) Владимира Воробьева.

Алексей Ягудин - Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании, четырехкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трехкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), четырехкратный серебряный призер Чемпионата России (1998, 1999, 2000, 2001), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров. После операции по замене тазобедренного сустава в 2007 году вынужден был прекратить профессиональную карьеру, стал активно участвовать в проектах Первого канала: в 2006 году в шоу "Звезды на льду" С 2018 года- ведущий телевизионного проекта "Ледниковый период. Дети" на Первом канале. Исполняет главную роль в ледовом спектакле "Сердца Четырех". Снимается в кино.

Теги
РоссияАмурская область
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