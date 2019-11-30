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Первый городской чемпионат по классическим нардам прошел в Дербенте

Помимо главной игральной площадки, были установлены столы для всех желающих присоединиться к игре
Описание
© Низами Гаджибалаев/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 30 ноября. /ТАСС/. Открытый городской чемпионат по классическим нардам прошел в субботу впервые в городе Дербент в Дагестане. Участие в нем приняли депутаты республиканского парламента, сотрудники городской администрации и горожане, сообщила пресс-служба мэрии города.

"30 ноября в Дербенте на площади Свободы состоялся первый открытый городской чемпионат по классическим нардам, организованный администрацией города. В нем приняли участие сильнейшие игроки, победившие в отборочных турнирах, депутаты Народного собрания Дагестана, сотрудники администрации Дербента, депутаты городского собрания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо главной игральной площадки, были установлены столы для всех желающих присоединиться к игре. Горожанам раздавали чай и сладости. Идея проведения чемпионата по нардам возникла в сентябре этого года у мэра Дербента Хизри Абакарова при прогулке по исторической части города. "Тогда, в ходе беседы с жителями города, которые каждый день играют в нарды, он пообещал организовать большой общегородской чемпионат", - добавили в пресс-службе.

Абакаров открыл чемпионат и поблагодарил всех за участие в нем, пожелав удачи, честной и острой борьбы. "За звание чемпиона сражались тридцать два человека <…> За ходом игры наблюдали судьи, они тщательно следили за тем, чтобы не было нарушений. По итогам упорных поединков бронзовыми призерами чемпионата стали Хосров Мамедов и Маис Мамедов, второе место занял Набиев Седретдин, а чемпионом, получившим главный кубок игры, стал Ислам Абасов", - сообщили в пресс-службе.

Им вручили грамоты, медали, кубки и памятные подарки. Все игроки получили благодарственные письма за участие в первом открытом чемпионате города по нардам.

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