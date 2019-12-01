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В Железноводске на средства курортного сбора обустроят "влюбленные терренкуры"

В частности, на пешеходных дорожках восстановят освещение и заменят асфальтовое покрытие бесшовной плиткой

ПЯТИГОРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Терренкуры в романтической стиле обустроят в нижней части Курортного парка в Железноводске (Ставропольский край) на средства курортного сбора. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба городской администрации.

"Несколько пересекающихся терренкуров, расположенных в нижней части Курортного парка, оформят в романтическом стиле", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, протяженность центральной части пешеходной тропы составляет 180 м, а уже от нее идут пересекающиеся дорожки, имеющие разные углы наклона и подъема, которые решено объединить общей темой романтизма.

"Сейчас архитекторы готовят предложения по стилизованным малым архитектурным формам, которые будут там установлены - фигуры влюбленных, "обнимающиеся" фонари. Главная задача - совместить шарм прошлых лет, когда в Железноводск на отдых приезжали представители императорской фамилии, с современной культурой", - приводятся в сообщении слова главы города-курорта Евгения Моисеева.

Пресс-служба отмечает, что в ходе благоустройства на пешеходных дорожках будет восстановлено освещение, установлены новые скамейки и урны, а ветхое асфальтовое покрытие заменит бесшовная плитка.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. На Ставрополье сбор введен в четырех городах-курортах: в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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