Союз композиторов впервые появился в Ингушетии

МАГАС, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Ингушетии создали первый Союз композиторов региона, в обязанности которого будет входить поиск молодых талантов и оказание им всесторонней поддержки для развития, рассказал ТАСС министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов.

"Это общественная организация, которая будет отслеживать талантливых молодых людей, а у нас их великое множество и их необходимо поддерживать, помогать им развиваться. В каждом регионе уже есть такие союзы, теперь его создали и мы, чтобы объединить людей, играющих, пишущих музыку. Союз композиторов Ингушетии будет проводить прослушивания, проводить творческие вечера, конкурсы, фестивали, соберем музыкальный фонд произведений ингушских авторов", - сказал Дзейтов.

По его словам, молодые композиторы из Ингушетии смогут в будущем участвовать в конкурсах и образовательных курсах Союза композиторов России.

"Я вхожу в число пяти создателей Союза композиторов Ингушетии, а мы все в свою очередь, являемся членами Союза композиторов России. Это значит, что мы сможем и будем ходатайствовать и отбирать людей для вступления в Союз композиторов РФ, чтобы наша молодежь смогла участвовать в проектах и конкурсах союза", - добавил министр.

Союз композиторов России - Всероссийская общественная организация, объединяющая профессиональных композиторов и музыковедов из 48 регионов РФ. Он является правопреемником основанного в 1960 году Союза композиторов РСФСР. На первом учредительном съезде, состоявшемся в Москве в апреле 1960 года, первым секретарем правления был избран Дмитрий Шостакович.