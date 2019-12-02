Суд в Хабаровске запретил продажу поддельных дипломов пилотов через три сайта

ТАСС, 2 декабря. Суд в Хабаровске по требованию прокуратуры закрыл три сайта, на которых любой желающий мог приобрести поддельные дипломы пилотов и специалистов по обслуживанию воздушных судов. Об этом сообщается в понедельник на сайте дальневосточного транспортного надзорного ведомства.

"Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет установила 3 сайта, на страницах которых размещена информация о возможности приобрести поддельные дипломы авиационного персонала, подтверждающих получение образования в различных образовательных учреждениях гражданской авиации Российской Федерации.Транспортный прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о признании информации, содержащейся на данных интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Центральный районный суд г. Хабаровска исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о продаже поддельных дипломов была в открытом доступе. Между тем изготовление и сбыт нелегальных документов запрещено согласно статье 327 Уголовного кодекса РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). Санкция за нарушение статьи предполагает до четырех лет лишения свободы.

После вступления решения суда в законную силу доменные имена сайтов включат в реестр сетевых ресурсов, информация с которых запрещена для распространения на территории Российской Федерации.