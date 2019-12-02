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Эксперт: в Северной Осетии обучение предпенсионеров способствует снижению безработицы

Всего в республике до конца года обучение пройдут почти 500 жителей предпенсионного возраста

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 декабря. /ТАСС/. Обучение жителей Северной Осетии предпенсионного возраста в рамках нацпроекта "Демография" помогает снижению уровня безработицы. Такое мнение высказал ТАСС Валерий Абиев - директор Владикавказского торгово-экономического техникума, где проходит обучение по поварскому делу.

"Благодаря проекту очень много людей из районов нашей республики прошли и проходят соответствующее обучение, изучают новые технологии по приготовлению блюд на современном оборудовании. Они получают документ государственного образца и имеют право устроиться на работу. Это важное мероприятие способствует сокращению безработицы в Северной Осетии", - сказал он.

На базе техникума обучение поварскому делу прошли уже более 200 предпенсионеров. Среди них, по словам Абиева, были люди, которые проработали на различных производствах 30-40 лет. "С тех пор многое изменилось, многие моменты в работе на новых производствах упущены. Нет возможности повысить квалификацию, обучиться, и государство предоставило все условия бесплатно освоить новую профессию, а потом трудоустроиться", - отметил он.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

В Северной Осетии до конца 2019 года пройдут обучение в рамках нацпроекта "Демография" почти 500 жителей предпенсионного возраста, что вдвое больше запланированного. При этом будет сэкономлена треть рассчитанных средств. Всего в рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" в Северной Осетии пройдут обучение до 2024 года 1 тыс. 518 жителей предпенсионного возраста.

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