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На поддержку объектов сельского туризма в Дагестане направят 2 млн рублей

10 объектов аграрного туризма получат субсидию в размере 200 тыс. рублей каждый

МАХАЧКАЛА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана выделят 2 млн рублей на поддержку 10 объектов аграрного туризма, победивших в республиканском конкурсе, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

"Были подведены итоги республиканского конкурса "Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Республике Дагестан". На конкурс было подано 14 заявок, 10 объектов были признаны победителями. Они получат субсидию от министерства в размере 200 тыс. рублей каждый. Награждение пройдет 10 декабря", - сообщили в пресс-службе.

По словам представителя министерства, объекты оценивались по нескольким критериям: наличие необходимой инфраструктуры, обустроенность жилых помещений, постановка на налоговый учет и т. д.

Среди победителей гостевые дома "Конак Уьй" и "У Гульзары" (Ногайский район); "Серебряная шкатулка", "Очаг" (Хунзахский район), "Гуниб", "Этнодом" (Гунибский район), "Истоки", "Хебда" (Шамильский район), "Балхар" (Акушинский район), санаторно-туристический комплекс "Азамат" и туристско-оздоровительный комплекс "Алмак" (Казбековский район), крестьянско-фермерское хозяйство села Зубутли-Миатли (Казбековский район).

Теги
РоссияСКФОДагестан
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