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В Карелии после ремонта взлетной полосы возобновились полеты гражданской авиации

Полеты из-за ремонта ВПП прерывались на два месяца

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Петрозаводска в понедельник принял первый пассажирский рейс после двухмесячного перерыва в полетах из-за ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом журналистам сообщил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов.

"Был выполнен ремонт ВПП, с чем был связан перерыв в работе аэропорта. Сегодня полеты возобновлены: начинаем мы с Архангельска, с 17 декабря возобновятся полеты в Москву", - сказал Кайдалов.

По словам гендиректора петрозаводского аэропорта Алексея Николаева, расписание рейсов на Москву скорректируют: до марта из столицы самолет будет улетать на час раньше - в 08:00, вылетать обратно из Петрозаводска в 09:40. Также весной 2020 года авиакомпания "Северсталь" начнет полеты два раза в неделю из Петрозаводска в Хельсинки, а летом возобновятся рейсы по южным направлениям - Анапу, Адлер и Симферополь. В следующем году власти намерены увеличить количество самолетов на курорты.

"Мы видим, насколько было в этом году востребовано это направление, и видим, что количество рейсов было недостаточным, особенно по направлению Симферополь", - отметил руководитель регионального министерства.

С 1 октября в аэропорту Петрозаводска приостановили гражданское авиасообщение в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы, которым занималось предприятие Минобороны РФ. В процессе ремонта военные строители заменили около 200 бетонных плит, у полосы появились разворотные карманы на концевых участках с обоих курсов посадки, что позволит принимать самолеты любых типов.

Аэропорт Петрозаводска - единственный аэропорт в Карелии, он включен в список аэропортов федерального значения, делит взлетную полосу с военной авиацией. Транспортный объект находится в 26 км от Петрозаводска в деревне Бесовец Прионежского района. Из аэропорта осуществляются рейсы в Москву, Архангельск и Череповец. Минтранс Карелии также анонсировал старт международного сообщения с весны 2020 года: прямое авиасообщение установят между Петрозаводском и Хельсинки.

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РоссияКарелия
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