Пособие по истории архангельского Севера дополнят фильмом о Соловецкой школе юнг

АРХАНГЕЛЬСК, 2 декабря. /ТАСС/. Снятый в Архангельской области документальный фильм о Соловецкой школе юнг станет дополнением к учебному пособию по истории архангельского Севера, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Созданный в Архангельской области фильм о Соловецкой школе юнг станет дополнением к учебному пособию по истории архангельского Севера, которое разрабатывается сейчас для десятиклассников и запланировано к выходу в свет в 2020 году", - цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Орлова.

Фильм "Соловецкая школа юнг" приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На его съемки было выделено 1,5 млн рублей как победителю конкурса Фонда президентских грантов в 2018 году. Работа над картиной продолжалась около года, съемки проходили на Соловецком архипелаге, в музеях и учебных заведениях Архангельска, а также в окрестностях столицы Архангельской области. Важнейшей составляющей фильма стали воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны - выпускников Соловецкой школы юнг. Их интервью, записанные в разное время, легли в основу фильма.

"По нескольким фотографиям с помощью компьютерной графики были воссозданы сцены из жизни и быта юнгашей. Основные роли в картине исполнили воспитанники Архангельского морского кадетского корпуса имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова", - уточнили в пресс-службе.

25 мая 1942 года приказом наркома ВМФ Николая Кузнецова на Соловках была создана школа юнг Северного флота. В мировой истории это была самая юная полноценная войсковая часть. За три года школа выпустила 4111 специалистов: радистов, мотористов, рулевых, электриков, боцманов, четверть из них не вернулась с войны.