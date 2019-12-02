Лучшая строганина получается из подлёдки

Строганина из рыбы – одно из самых любимых блюд жителей Якутии. Ее подают на стол в виде стружек, при этом части от хребта и брюшка кладут на дно тарелки. На столах чаще всего оказывается нельма, муксун, омуль, осетр, ряпушка, чир. Этому блюду посвящен отдельный праздник в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии". Команды из разных уголков республики соревнуются в скорости приготовления строганины и способах презентации блюда. О том, каковы нюансы приготовления северного деликатеса и почему в Якутии не могут жить без строганины – в материале ТАСС.



Одним из самых зрелищных событий туристического фестиваля "Зима начинается с Якутии" является праздник строганины. Фестиваль в сфере событийного туризма призван продвигать арктический туризм в регионе. Его постоянный гость - Дед Мороз, который приезжает из Великого Устюга, чтобы получить из рук якутского коллеги Чысхаана символ холода. Также в рамках фестиваля проводятся гастрономический фестиваль "Вкус Якутии", конкурс снежных и ледовых скульптур "Бриллианты Якутии", спортивные состязания по северному многоборью "Игры народов Севера" и многое другое.



Праздник строганины проводят в одном их самых больших зданий Якутска – спортивном центре "Триумф". На соревнованиях царит спортивный дух, за их ходом с азартом наблюдают сотни болельщиков. Тонкое искусство северной кухни не оставляет равнодушным ни одного гурмана.



Приготовление строганины требует особой сноровки и опыта. Рыбу принято строгать на полу или на земле, придерживая одной рукой за хвост. "Нашу республику можно назвать регионом любителей строганины. Это составляющая образа жизни якутян. Она примерно как для японцев суши", - говорит Игорь Чикачев, который представляет на празднике свою разработку по строганию замороженной рыбы.



Это простое устройство из деревянной доски с прямоугольным вырезом посередине родилось само собой, случайно, продолжает он. "Как-то под руку попался обрезок такой доски. Упер в нее рыбинку и потянулся за ножом. Смотрю – стоит рыбина без поддержки, острые грани держат как в тисках. Рыбина не поворачивается, вот это как раз и важно. Отпилил кусок и стал им пользоваться, дарить друзьям. Многие стали копировать и изобретать собственные варианты. Процесс творчества любителей строганины пошел, и это отрадно", - говорит он.



Для приготовления строганины нужны правильно заготовленная рыба, хороший острый нож, желательно якутский. "Лучшая строганина получается из подледки, пойманной подледным способом - в меру жирная и без икры. Годится и рыба, выловленная летом и осенью, но если ее сразу глубоко заморозили. Оттаявшая и вновь замороженная не имеет таких же вкусовых качеств", советует собеседник.



Строганину подают с солью и перцем, соевым соусом, аджикой, горчицей. Но истинные ценители чистого вкуса обходятся без всяких приправ, рассказывает шеф-повар якутского ресторана "Река. Озеро. Лес" Николай Габышев, который стал победителем конкурса "Вкус Якутии", проводившегося в рамках фестиваля. Одно из фирменных блюд повара – салат "Индигирка", названный по имени реки на севере Якутии. Его готовят из замороженной рыбы. "Самое главное условие – качество рыбы, свежесть. Рыбу на строганину лучше брать в сезон. Она самая вкусная и полезная", - рассказывает шеф-повар.



Николай Габышев представил на конкурсе закуску из печени оленя и мяса жеребёнка с брусничным соусом и морошкой, мусс из копчённого чира. "Я готовлю якутскую кухню так, чтобы она имела мировые стандарты в подаче и при этом была здорова и сбалансирована", - говорит Николай. Особое место в меню ресторана занимает оленина. "Мясо по составу очень полезное рекомендуется даже кормящим женщинам и детям", - продолжает он.



Сыроедение в Якутии связано с экстремальными условиями жизни, с морозами до минус шестидесяти градусов. Строгают заранее. "Можно быстро согреться, съев замороженное мясо или рыбу. Это своего рода обман своего организма, который помогал народам Севере выжить в столь суровых условиях", - считает шеф-повар.