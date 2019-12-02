Инвестор намерен вложить 300 млн рублей в создание отеля в исторических зданиях Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга утвердили проект концессионного соглашения с инвестором, который реконструирует здания XIX века постройки на Каменноостровском проспекте. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба городского правительства.

"Был утвержден проект концессионного соглашения с инвестором, в рамках которого исторические здания будут реконструированы полностью за счет привлечения частных средств, при этом объекты останутся в собственности города. Эти здания на 49 лет перейдут в распоряжение инвестора, в них планируется открыть гостиницу среднего ценового сегмента категории не ниже трех звезд", - говорится в сообщении.

Речь идет об усадьбах Э. Г. Игеля, домах А. Е. Вяземского и здании механической мастерской Р. М. Ветцера. Все они были возведены в конце XIX века. Как уточнил председатель комитета по инвестициям Петербурга Роман Голованов, инвестор - компания "Асгард" - заявил сумму инвестиций в проект не менее 300 млн рублей. По его словам, здания сейчас находятся в ветхом положении.

"Бюджет Петербурга ни копейки не вкладывает в реконструкцию этого объекта. Более того, он будет получать ежегодно от инвестора арендую плату в размере 2,3 млн рублей с ввода объекта в эксплуатацию. По срокам реконструкции предусмотрено около шести лет на ее проведение <…> Нужно провести историко-культурное обследование объекта, потом сделать проект, после этого начинать реконструкцию", - рассказал Голованов журналистам.

По его словам, механизм концессионных соглашений власти и в дальнейшем планируют применять для таких объектов. "Схема сама по себе рабочая, и мы движемся по этому направлению для того, чтобы оптимизировать сроки по следующим объектам. По следующим проектам мы разрабатываем сейчас проект типового концессионного соглашения, где инвестору, по сути, нужно будет, как договор аренды, заполнять экономические показатели объекта и стоимость, инвестиционные обязательства и платежи в год", - уточнил председатель комитета.